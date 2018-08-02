Создать дизайн сайта простых опросов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки336 просмотров

Нужны: логотип, фавиконка, дизайн сайта.

Структура сайта:

- страница логина/регистрации,

- страница простой админки,

- страница голосования,

- страница результатов голосования,

- статичная страница с текстом.

Бюджет маленький.

7 лет назад
saintgeo23
Георгий 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sergeysachko
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов(-1)
7 лет назад
$50
5 дней
Работали по 100% предоплате, так как Сергей работает через безопасную сделку, создание которой в свою очередь требует наличия кошелька вебмани (что для меня оказалось проблемой). По срокам договорились - 2 недели. Вайрфреймы обсудили достаточно быстро. Разработка самого дизайна и иконки тоже много времени не заняли. Также Сергей согласился сделать styleguide макет. В итоге: сразу после отправки мне макетов Сергей написал, что уезжает. Замечания по макетам в основном касались отсутствия шрифтов в таблице и инпутах и состояний ховера кнопок. К слову, замечаний не было бы, если бы Сергей все-таки сделал styleguide. В ответ на замечания Сергей сказал, что не знает, когда сможет заняться моим вопросом. В итоге: макеты есть, но они не доделаны. Нанимать, а тем более предоплачивать его работу, не рекомендую, так как по моему опыту ответственность у данного исполнителя страдает.
Спасибо, было «приятно поработать» :) Данного покупателя не рекомендую к сотрудничеству, категорически не умеет ставить задачи и писать ТЗ для исполнителя, все приходится делать тз за покупателя, вытягивать чуть ли не по словам, что ему необходимо, каждый пункт. Правки вносятся необоснованные, по типу " мне так хочется" или " так нравится". У данного покупателя проблема с оплатой, не понимает, что такое безопасная сделка и как она проходит, приходится объяснять, показывать видео, хотя достаточно долго в сервисе находиться человек. Так же проблемы с оплатой на кошельки. По окончанию работы возникаю новые потребности, которые не были оговорены, например тот же styleguide, пошел на уступки и согласился сделать, так получилось что надо было уехать, вследствие чего получил отзыв негативный. Не советую идти на уступки иначе получите негативный опыт работы и отзыв. Будите мучатся.

Заявки фрилансеров

sergeysachko
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов(-1)
7 лет назад

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