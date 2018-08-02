Создать дизайн сайта простых опросов

Работали по 100% предоплате, так как Сергей работает через безопасную сделку, создание которой в свою очередь требует наличия кошелька вебмани (что для меня оказалось проблемой). По срокам договорились - 2 недели. Вайрфреймы обсудили достаточно быстро. Разработка самого дизайна и иконки тоже много времени не заняли. Также Сергей согласился сделать styleguide макет. В итоге: сразу после отправки мне макетов Сергей написал, что уезжает. Замечания по макетам в основном касались отсутствия шрифтов в таблице и инпутах и состояний ховера кнопок. К слову, замечаний не было бы, если бы Сергей все-таки сделал styleguide. В ответ на замечания Сергей сказал, что не знает, когда сможет заняться моим вопросом. В итоге: макеты есть, но они не доделаны. Нанимать, а тем более предоплачивать его работу, не рекомендую, так как по моему опыту ответственность у данного исполнителя страдает.