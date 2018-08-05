Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: Недвижимость Сроки: до 03,08,2018 в 17:00 по Мск. Формат в котором необходимо нарисовать сайт .PSD Приоритет будет отдаваться исполнителям, которые уже работали с данной ...
Дизайн сайта
Необходимо сделать дизайн landing-page
Тема: Банковские гарантии
Срок: до 05.08.2018 до 9.00 по МСК
Стоимость: 2500 руб.
Предоставляется прототип.
Более детальные подробности проекта обсуждаются с кандидатами.
При обращении просьба прилагать свои работы.
Преимущества перед кандидатами с опытом работы со схожими проектами.
Результат предоставить в формате PSD.
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