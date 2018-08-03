1. Изменить дизайн. 2. Изменить структуру 3. Сделать возможной многостраничность 4. Добавить всплывающие меню справа (до 4х профильных подменю с возможностью оставить заявку)
Сделать лендинг на wp - продажа катера-катамарана.
лендиг по канонам, обязательно на вордпрессе.
Заявки фрилансеров
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