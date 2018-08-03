Переработать лэндинг (основа modx)

Требуется сделать дизайн главной страницы сайта. Сайт уже давно работает, но его нужно обновить. Далее будет перенос на опенкарт. Сейчас нужен только дизайн. Часть останется прежним, но нужны некоторые доработки. Подробнее во вложении.