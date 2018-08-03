Переработать лэндинг (основа modx)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок195 просмотров

1. Изменить дизайн.

2. Изменить структуру

3. Сделать возможной многостраничность

4. Добавить всплывающие меню справа (до 4х профильных подменю с возможностью оставить заявку)

MODX
7 лет назад
tut79
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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