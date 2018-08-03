Задача сделать дизайн двух внутренних страниц сайта.

ТЗ:

Задача сделать дизайн двух страниц сайта.

Одну страничку с лентой в блоге такого же формата - https://partnerkin.com/blog

Вторую страничку самой новости такого формата (все что на странице примере нужно добавить в дизайн, включая кнопочки подписок и вконтакте, а так же избранные записи... то есть сделать похожий аналог странички примера) - https://partnerkin.com/blog/novosti/na_facebook_poyavilas_reklama_v_kotoruyu_mozhno_igrat

Сделать нужно для сайта http://bestfotoshkola.ru/, при этом сохранив стилистику сайта и используя аналогичные цвета