Добрый, необходимо убрать фон с 2 фотографий.
Задача сделать дизайн двух внутренних страниц сайта.
ТЗ:
Задача сделать дизайн двух страниц сайта.
Одну страничку с лентой в блоге такого же формата - https://partnerkin.com/blog
Вторую страничку самой новости такого формата (все что на странице примере нужно добавить в дизайн, включая кнопочки подписок и вконтакте, а так же избранные записи... то есть сделать похожий аналог странички примера) - https://partnerkin.com/blog/novosti/na_facebook_poyavilas_reklama_v_kotoruyu_mozhno_igrat
Сделать нужно для сайта http://bestfotoshkola.ru/, при этом сохранив стилистику сайта и используя аналогичные цвета
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
лендиг по канонам, обязательно на вордпрессе.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Разработка дизайна сайта по ТЗ - СРОЧНО Бюджет 50$ Сроки - сегодня Оплата по факту готовности Напишите ваш скайп для связиЗавершен7 лет назад
1. Изменить дизайн. 2. Изменить структуру 3. Сделать возможной многостраничность 4. Добавить всплывающие меню справа (до 4х профильных подменю с возможностью оставить заявку)Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Проект состоит из 2-х частей. Если готовы выполнить обе части, то указывайте этот в своем предложении. Часть 1. Нужно сделать дизайн посадочной страницы вдохновляясь на существующий пример. Результат должен быть ...Завершен7 лет назад
Нужно создать футбольный менеджер на сайте(за всей инфой в лс) деньги имеютсяДизайн сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно выполнить правки по дизайну внутренних страниц сайта, дизайн по этому проекту - https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/redizajn-sajta-podgonka-vnutrennih-stranitc-pod-novyj-dizajn-895703/ Сами правки в основном подписаны на макетах: https://yadi.sk/d/Xozxu6MO3ZXKEv Плюс еще несколько пунктов текстом. ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Продающий Лендинг - Набор Инструментов в чемодане . Тз отправлю в личку.Завершен7 лет назад
- $50
Нужны: логотип, фавиконка, дизайн сайта. Структура сайта: - страница логина/регистрации, - страница простой админки, - страница голосования, - страница результатов голосования, - статичная страница с текстом. ...Закрыт7 лет назад
Copy \ Paste ответы сразу удаляю. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта, экранную и мобильную версии. 1 - Нужен порядочный человек, который искренне разделяет мнение, что заработать должен не ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад