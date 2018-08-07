Разработка дизайна сайта по ТЗ - СРОЧНО

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок251 просмотр

Разработка дизайна сайта по ТЗ - СРОЧНО

Бюджет 50$ Сроки - сегодня

Оплата по факту готовности

Напишите ваш скайп для связи

7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
1 день
Только положительные эмоции от работы с данным специалистом! Все правки и доработки человек внёс терпеливо! Рекомендую!
Все отлично, постоянная связь, оплата моментальная! Будем сотрудничать в дальнейшем Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переработать лэндинг (основа modx)

    1. Изменить дизайн. 2. Изменить структуру 3. Сделать возможной многостраничность 4. Добавить всплывающие меню справа (до 4х профильных подменю с возможностью оставить заявку)

    MODX
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать дизайн сайта/лендинга

    Проект состоит из 2-х частей. Если готовы выполнить обе части, то указывайте этот в своем предложении.  Часть 1. Нужно сделать дизайн посадочной страницы вдохновляясь на существующий пример.  Результат должен быть ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт

    Нужно создать футбольный менеджер на сайте(за всей инфой в лс) деньги имеются

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки по дизайну сайта

    Нужно выполнить правки по дизайну внутренних страниц сайта, дизайн по этому проекту -  https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/redizajn-sajta-podgonka-vnutrennih-stranitc-pod-novyj-dizajn-895703/ Сами правки в основном подписаны на макетах: https://yadi.sk/d/Xozxu6MO3ZXKEv Плюс еще несколько пунктов текстом. ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать дизайн сайта простых опросов

    $50

    Нужны: логотип, фавиконка, дизайн сайта. Структура сайта: - страница логина/регистрации, - страница простой админки, - страница голосования, - страница результатов голосования, - статичная страница с текстом. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать дизайн сайта: Desktop + Mobile

    Copy \ Paste ответы сразу удаляю.  Здравствуйте, уважаемые коллеги. Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта, экранную и мобильную версии.  1 - Нужен порядочный человек, который искренне разделяет мнение, что заработать должен не ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    $40

    Необходимо сделать дизайн landing-page   Тема: Банковские гарантии   Срок: до 05.08.2018 до 9.00 по МСК   Стоимость: 2500 руб.   Предоставляется прототип.    Более детальные подробности проекта обсуждаются с кандидатами.   ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    $50

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: Недвижимость Сроки: до 03,08,2018 в 17:00 по Мск. Формат в котором необходимо нарисовать сайт  .PSD Приоритет будет отдаваться исполнителям, которые уже работали с данной ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад