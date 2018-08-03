Убрать фон на 2 фото

Нужно выполнить правки по дизайну внутренних страниц сайта, дизайн по этому проекту - https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/redizajn-sajta-podgonka-vnutrennih-stranitc-pod-novyj-dizajn-895703/ Сами правки в основном подписаны на макетах: https://yadi.sk/d/Xozxu6MO3ZXKEv Плюс еще несколько пунктов текстом. ...