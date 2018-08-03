Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок323 просмотра

Нужен дизайн главной страницы, страницы "Наши работы", страницы каталога товаров (с подразделами и товарами) и 1 карточки товара для сайта http://skladvista.ru/

Требования: 

Исходник макета в PSD; 

Сетка в 12 колонок (Bootstrap); 

К макету прилагаются используемые шрифты; 

В макете отрисованы эффекты при наведении и все модальные окна.

Bootstrap
7 лет назад
netkam
Эдуард 
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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