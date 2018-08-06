Сделать thanks page для сайта

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Завершен15 заявок227 просмотров

Сделать thanks page для сайта. Стилистика одна с сайтом.

7 лет назад
Anvar84
Анвар 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$11
1 день
Отлично справились со своей задачей. Пару правок внесли очень быстро. Рекомендую для сотрудничества. И сам буду обращаться еще ни раз!
Положительные впечатления от проделанной работы - интересная, не шаблонная работа и оплата произведена сразу без задержек. С удовольствием продолжим сотрудничество. Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад