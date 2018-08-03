Переработать лендинг по продаже медицинских услуг

Необходимо переработать страницу http://ld.rms-ug.ru/

Основная цель страницы - продать клиенту сертификат на услугу. Страница будет рекламироваться через яндекс директ как отдельная страница сайта. Форма оплаты работает через Cloudpayments.ru. Сайт разработан на 1С

Если вы понимаете, что не правильно в текущей странице и как ее нужно исправить, оставляйте заявки.

Необходимы:

1. Концепция с контентом.

2. дизайн для страницы (моб/деск)

3. Верстка страницы

4. Подключение оплаты и отправка заказа в личный кабинет сайта (1С Bitrix)