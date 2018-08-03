Нужно отрисовать главную страницу, а на основе нее: — О компании; — История компании (аналогично как на текущем сайте); — Раздел в каталоге товаров; ...
Дизайн сайта компании бытовых услуг (по прототипу)
Необходимо создать дизайн сайта по тематике дезинфекции помещений.
Бриф и прототип по ссылке: https://bit.ly/2vzYB95
Все вопросы лучше обсудить по skype (в профиле).
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