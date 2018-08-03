Дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт43 заявки503 просмотра

Нужно отрисовать главную страницу, а на основе нее:

— О компании;

— История компании (аналогично как на текущем сайте);

— Раздел в каталоге товаров;

— Карточка товара;

— Новости;

— Выполненные проекты;

— Контакты;

Требования: 

Исходник макета в PSD; 

Сетка в 12 колонок (Bootstrap); 

К макету прилагаются используемые шрифты; 

В макете отрисованы эффекты при наведении и все модальные окна.

Bootstrap
7 лет назад
netkam
Эдуард 
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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