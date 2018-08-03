Нужен дизайн главной страницы, страницы "Наши работы", страницы каталога товаров (с подразделами и товарами) и 1 карточки товара для сайта http://skladvista.ru/ Требования: Исходник макета в PSD; Сетка в 12 колонок (Bootstrap); ...
Дизайн сайта
Нужно отрисовать главную страницу, а на основе нее:
— О компании;
— История компании (аналогично как на текущем сайте);
— Раздел в каталоге товаров;
— Карточка товара;
— Новости;
— Выполненные проекты;
— Контакты;
Требования:
Исходник макета в PSD;
Сетка в 12 колонок (Bootstrap);
К макету прилагаются используемые шрифты;
В макете отрисованы эффекты при наведении и все модальные окна.
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