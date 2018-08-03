Необходимо сделать обложку и логотип для группы Вконтакте.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок250 просмотров

Группа посвящена продаже Златоустовских ножей (охотничьих и туристических). Логотип можно как-то связать с гербом города Златоуста, но не обязательно. Группа пока находиться в стадии разработки. Вот ссылка https://vk.com/zlat_nozh

7 лет назад
Moscow_zlat
Игорь 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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