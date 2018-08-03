Нужно отрисовать главную страницу, а на основе нее: — О компании; — История компании (аналогично как на текущем сайте); — Раздел в каталоге товаров; ...
Не большая работа в фотошопе.
Добрый день. Задача такова.
Есть 9 картинок (для каждой есть исходники в Фотошопе) Это картинки генплана коттеджного поселка. Нужно на этих картинках заменить как бы фоновое изображение. То есть вот смотрите, картинка это генплан поселка и на нем есть всякие стрелочки и прочие слои которые поверх этого геплана, генплан обновился и нужно заменить этот самый план оставив все что поверх него нетронутым, причем чтобы потом все это быстренько просто подменить на сайте, необходимо размер и имена картинок оставить неизменным. Если что то не понятно всегда можем обсудить голосом .
Вот исходники yadi.sk/d/iHOY4B_X3ZvZrg
Вот картинки которые нужно будет заменить
Страниц с планами у нас всего 3 штуки:
Для каждой страницы должно быть по 3 фото (основная версия, мобилка и планшет). Важно, чтобы названия фото и размеры оставались такими же, чтобы их просто можно было заменить. Ниже ссылки всех фото (желтым помечу, которые уже сделали):
Для главной kp-yarpark.ru/
Для инфраструктура kp-yarpark.ru/infrastruct...
Для подобрать дом kp-yarpark.ru/choice-hous...
Если кому интересно то пишите сразу стоимость и сроки. А дальше будем обсуждать.
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