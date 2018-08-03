Не большая работа в фотошопе.

Добрый день. Задача такова.

Есть 9 картинок (для каждой есть исходники в Фотошопе) Это картинки генплана коттеджного поселка. Нужно на этих картинках заменить как бы фоновое изображение. То есть вот смотрите, картинка это генплан поселка и на нем есть всякие стрелочки и прочие слои которые поверх этого геплана, генплан обновился и нужно заменить этот самый план оставив все что поверх него нетронутым, причем чтобы потом все это быстренько просто подменить на сайте, необходимо размер и имена картинок оставить неизменным. Если что то не понятно всегда можем обсудить голосом .

Вот исходники yadi.sk/d/iHOY4B_X3ZvZrg

Вот картинки которые нужно будет заменить

Страниц с планами у нас всего 3 штуки:

kp-yarpark.ru/

kp-yarpark.ru/infrastruct...

kp-yarpark.ru/choice-hous...

Для каждой страницы должно быть по 3 фото (основная версия, мобилка и планшет). Важно, чтобы названия фото и размеры оставались такими же, чтобы их просто можно было заменить. Ниже ссылки всех фото (желтым помечу, которые уже сделали):

Для главной kp-yarpark.ru/

kp-yarpark.ru/local/templ...

kp-yarpark.ru/local/templ...

kp-yarpark.ru/local/templ...

Для инфраструктура kp-yarpark.ru/infrastruct...

kp-yarpark.ru/local/templ...

kp-yarpark.ru/local/templ...

kp-yarpark.ru/local/templ...

Для подобрать дом kp-yarpark.ru/choice-hous...

kp-yarpark.ru/local/templ...

kp-yarpark.ru/local/templ...

kp-yarpark.ru/local/templ...

Если кому интересно то пишите сразу стоимость и сроки. А дальше будем обсуждать.