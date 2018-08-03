Не большая работа в фотошопе.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок332 просмотра

Добрый день. Задача такова. 

Есть 9 картинок (для каждой есть исходники в Фотошопе) Это картинки генплана коттеджного поселка. Нужно на этих картинках заменить как бы фоновое изображение. То есть вот смотрите, картинка это генплан поселка и на нем есть всякие стрелочки и прочие слои которые поверх этого геплана, генплан обновился и нужно заменить этот самый план оставив все что поверх него нетронутым, причем чтобы потом все это быстренько просто подменить на сайте, необходимо размер и имена картинок оставить неизменным.  Если что то не понятно всегда можем обсудить голосом . 

Вот исходники yadi.sk/d/iHOY4B_X3ZvZrg 

Вот картинки которые нужно будет заменить 

Страниц с планами у нас всего 3 штуки: 

kp-yarpark.ru/ 

kp-yarpark.ru/infrastruct... 

kp-yarpark.ru/choice-hous... 

Для каждой страницы должно быть по 3 фото (основная версия, мобилка и планшет). Важно, чтобы названия фото и размеры оставались такими же, чтобы их просто можно было заменить. Ниже ссылки всех фото (желтым помечу, которые уже сделали): 

Для главной kp-yarpark.ru/ 

kp-yarpark.ru/local/templ... 

kp-yarpark.ru/local/templ... 

kp-yarpark.ru/local/templ... 

Для инфраструктура kp-yarpark.ru/infrastruct... 

kp-yarpark.ru/local/templ... 

kp-yarpark.ru/local/templ... 

kp-yarpark.ru/local/templ... 

Для подобрать дом kp-yarpark.ru/choice-hous... 

kp-yarpark.ru/local/templ... 

kp-yarpark.ru/local/templ...  

kp-yarpark.ru/local/templ... 

Если кому интересно то пишите сразу стоимость и сроки. А дальше будем обсуждать. 

7 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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