Нужно отрисовать главную страницу, а на основе нее: — О компании; — История компании (аналогично как на текущем сайте); — Раздел в каталоге товаров; ...
Дизайн сайта для компании
Нужен сайт-визитка под USA B2B компанию
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен простеньки дизайн сео студии, но со вкусом. Структура есть и видения. Можно нарисовать верхнюю часть сайта шапку, меню и логотип и контентный блок этого достаточно будет. Рассчитаюсь взаимной помощью оптимизации любого проекта. Покажу реально ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Задача такова. Есть 9 картинок (для каждой есть исходники в Фотошопе) Это картинки генплана коттеджного поселка. Нужно на этих картинках заменить как бы фоновое изображение. То есть вот смотрите, картинка ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, есть сайт на WP, шаблон. Сайт по грузоперевозкам - gazell99.ru. Необходимо изменить внешний вид шаблона под эту нишу (лого, баннеры, изображения и т.д.).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Группа посвящена продаже Златоустовских ножей (охотничьих и туристических). Логотип можно как-то связать с гербом города Златоуста, но не обязательно. Группа пока находиться в стадии разработки. Вот ссылка https://vk.com/zlat_nozhДизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта по тематике дезинфекции помещений. Бриф и прототип по ссылке: https://bit.ly/2vzYB95 Все вопросы лучше обсудить по skype (в профиле).Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Создать лендинг для продажиДизайн сайтов45 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать редизайн публичной части , до авторизации . И сверстать. Сайт http://ffffff.ru Исходный код не предоставляется. Предпочтительно в сине-голубых тонах. но это ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен дизайн главной страницы, страницы "Наши работы", страницы каталога товаров (с подразделами и товарами) и 1 карточки товара для сайта http://skladvista.ru/ Требования: Исходник макета в PSD; Сетка в 12 колонок (Bootstrap); ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо переработать страницу http://ld.rms-ug.ru/ Основная цель страницы - продать клиенту сертификат на услугу. Страница будет рекламироваться через яндекс директ как отдельная страница сайта. Форма оплаты работает через Cloudpayments.ru. Сайт разработан на 1С Если вы ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад