Дизайн сайта

$236
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок484 просмотра

Необходимо разработать дизайн сайта, а именно PSD макеты согласно приложенному Т.З.  

-        разработка и согласование дизайн-концепции на примере главной страницы (4 варианта);  

-        разработка дизайн-макетов страниц сайта на основе выбранной концепции;  

-        разработка адаптивных дизайн-макетов страниц сайта;

7 лет назад
guest_15335485699728
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров