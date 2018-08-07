Приватный проект для Мавлета Юлмухаметова Нужен лендинг, тематика часы, бижутерия и аксессуары Подробности обсудили в личной переписке
Дизайн сайта
Нужен дизайн главной страницы, каталога и страницы товара. Плюс адаптивы. Подробнее все обсудили по почте.
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