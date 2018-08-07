Дизайн сайта

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки338 просмотров

Нужен дизайн главной страницы, каталога и страницы товара. Плюс адаптивы. Подробнее все обсудили по почте.

7 лет назад
d-jones
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$600
7 дней
Очень сильно доволен результатом. Нарисовал в подарок крутую 404 страницу и отрисовал в подарок корзину оформления заказа! Алексей грамотный специалист, рекомендую всем без исключения! Сомнения с этим человек в плане качественной работы просто быть не могут! Я в восторге от сделанной работы и комментариев почему некоторые моменты лучше сделать так а не как хотим мы. Спасибо большое =) Рекомендую, рекомендую, рекомендую...!!!!!!!!!
Понравился заказчик: прислал понятные хотелки, был всегда на связи, быстро отвечал, быстро оплатил. Приятно работать :) Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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