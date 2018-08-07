Очень сильно доволен результатом. Нарисовал в подарок крутую 404 страницу и отрисовал в подарок корзину оформления заказа! Алексей грамотный специалист, рекомендую всем без исключения! Сомнения с этим человек в плане качественной работы просто быть не могут! Я в восторге от сделанной работы и комментариев почему некоторые моменты лучше сделать так а не как хотим мы. Спасибо большое =) Рекомендую, рекомендую, рекомендую...!!!!!!!!!