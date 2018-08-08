Дизайн продающего лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка170 просмотров

Приватный проект для Мавлета Юлмухаметова

Нужен лендинг, тематика часы, бижутерия и аксессуары

Подробности обсудили в личной переписке

7 лет назад
Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Myauritcio
Мавлет 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
7 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за качественно сделанную работу, приятное общение и оперативное исполнение. Если потребуется, то буду обращаться ещё. Рекомендую!
Было очень приятно сотрудничать. Владимир предоставил отличное ТЗ с четко сформулированной задачей. Хочу отметить также понимание Владимиром собственных требований и представление желаемого конечного результата. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Myauritcio
Мавлет 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
7 лет назад

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