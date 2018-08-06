Дизайн одного блока ТЗ скину в Скайп Тема: производства молочки Фирм. стиль есть и пример баннера тоже
Редизайн сайта
Есть проект https://w-f.online/
Необходимо сделать редизайн сайта.
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