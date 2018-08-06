Дизайн 1го блока

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Завершен2 заявки138 просмотров

Дизайн одного блока

ТЗ скину в Скайп

Тема: производства молочки

Фирм. стиль есть и пример баннера тоже

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Очень быстро. Самое главное качественно. Благодарю.
Спасибо за проект! Как обычно все хорошо: на связи, быстрая оплата, понятные хотелки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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