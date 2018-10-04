Создание дизайна сайта

Необходимо разработать дизайн сайта (bootstrap) в PSD формате. 1 главная, 7 дизайн-макетов внутренних страниц.

Сайт должен быть с хорошим дизайном. Также нужно довести дизайн до конца, если будут правки по дизайну, то все пожелания учитывать.