Требуется веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок297 просмотров

Требуется веб-дизайнер для помощи в оформлении сайта (куплен шаблон). Нужно подобрать картинки по тематике, разработать логотипы, иконки и т.д. по ТЗ и также проконсультировать по визуальной части сайта. Пишите стоимость ваших услуг и примеры работ.

7 лет назад
guest_15006286868282
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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