Необходимо выполнить редизайн текущего интернет магазина. - Движок интернет магазина Open Cart Требования: - Быть на связи - Прозрачная работа - Качество - Адекватность - Ответственность ...
Прототипирование главной страницы сайта для последующего дизайна
Добрый день!
Интересует создание прототипа сайта (макета в ч/б исполнении) с хорошей детализацией для последующего предоставлению дизайнеру и создания уже тщательного макета.
Интересует на сегодня только главная страница. Все наработки и чертежи у нас есть + примеры на уже реализованных сайтах
Что по стоимости и срокам?) Пишем окончательно))))
P.S. Пару Ваших работ прикрепляем или ссылку в портфолио)
Пример в каком виде я жду результат - на фото!
Заявки фрилансеров
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