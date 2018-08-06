Прототипирование главной страницы сайта для последующего дизайна

Добрый день!

Интересует создание прототипа сайта (макета в ч/б исполнении) с хорошей детализацией для последующего предоставлению дизайнеру и создания уже тщательного макета.

Интересует на сегодня только главная страница. Все наработки и чертежи у нас есть + примеры на уже реализованных сайтах

Что по стоимости и срокам?) Пишем окончательно))))

P.S. Пару Ваших работ прикрепляем или ссылку в портфолио)

Пример в каком виде я жду результат - на фото!