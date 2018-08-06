Необходимо выполнить редизайн текущего интернет магазина.

- Движок интернет магазина Open Cart

Требования:

- Быть на связи

- Прозрачная работа

- Качество

- Адекватность

- Ответственность

- Выполнить работу в срок и по ТЗ

- Выбор исполнителем на бирже

- Отписка в конце каждого рабочего дня или начала что было сделано за прошлый рабочий день

- Оплата на qiwi или ЯД.