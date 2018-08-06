Необходимо разработать дизайн сайта (bootstrap) в PSD формате. 1 главная, 7 дизайн-макетов внутренних страниц. Сайт должен быть с хорошим дизайном. Также нужно довести дизайн до конца, если будут правки по дизайну, то ...
Выполнить редизайн текущего интернет магазина
Необходимо выполнить редизайн текущего интернет магазина.
- Движок интернет магазина Open Cart
Требования:
- Быть на связи
- Прозрачная работа
- Качество
- Адекватность
- Ответственность
- Выполнить работу в срок и по ТЗ
- Выбор исполнителем на бирже
- Отписка в конце каждого рабочего дня или начала что было сделано за прошлый рабочий день
- Оплата на qiwi или ЯД.
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