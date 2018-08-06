Выполнить редизайн текущего интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки368 просмотров

Необходимо выполнить редизайн текущего интернет магазина. 

- Движок интернет магазина Open Cart 

Требования: 

- Быть на связи 

- Прозрачная работа 

- Качество 

- Адекватность 

- Ответственность 

- Выполнить работу в срок и по ТЗ 

- Выбор исполнителем на бирже 

- Отписка в конце каждого рабочего дня или начала что было сделано за прошлый рабочий день 

- Оплата на qiwi или ЯД.

7 лет назад
mediaguide
Иван 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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