Дизайн для wordpress блога

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,главной страницы и внутренней.Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностьюготово, покажу уже выбранному исполнителю в личку

Коротко о задаче:Тематика блога: Вышивка и рукоделие.

Свой блог вижу в таких светло сиренево-фиолетовых тонах.Очень минималистическое оформление. В шапке что-то на тему вышивки –ткань с вышивкой, вышивка, пяльцы, нитки. Задний фон блога светлый.

Примеры блогов дизайнов, которые нравятся: блога №1http://mary-gann.ru , блог №2 http://karolina-felitsi.blogspot.com блог №3 http://businka-nn.ru

Требования к дизайну:0. Минимализм рулит!1. Мобильная версия2. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе3. По меньше PNG картинок, чтобы не весил слишком быстро4. Предусмотрены места для рекламы (контекст, баннеры, строчка)5. Цепляющее название и описание6. Логотип (бренд)7. Верхнее и нижнее меню8. Кнопка наверх9. Постраничная навигация по статьям10. Поиск по блогу11. Форма подписки на обновления блога12. Рубрики блога13. Лучшие статьи на главной14. Топ комментаторов (не обязательно)15. RSS подписка16. Может быть ваше фото или кнопки соц.сетей в сайдбаре (не обязательно)17. Место для счетчика посещаемости18. Копирайты19. Канал Ютуба 20. Брендовая картинка для статей 21. Дизайн формы обратной связи22. Дизайн цитат23. Дизайн нумерованных списков24. Дизайн маркированных списков25. Дизайн аватарок по умолчанию26. Дизайн таблиц27. Хлебные крошки28. ФавиконВ статьях:- автор- дата- нормально читаемый шрифт- форма подписки в конце или там что-то другое (к примеру получить книгу)- кнопки соц.сетей- коммментарии со смайлами + кнопкой - следить за комментариямиЗа хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеровна более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!