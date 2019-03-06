Разаботка лендинга по продаже мобильных мини-коттеджей

Задача

Разработать концепцию, прототип и дизайн лендинга по продаже мини-коттеджей в разрешениях 1920, 1366, 360 в формате пригодном для последующей верстки на конструкторе WIX или Tilda. Тексты напишем, их не должно быть много. Фото-видео предоставим / сделаем, если что-то специфическое понадобится.

Описание продукта

Предлагаем законченное решение в виде готового, полностью оснащенного дома, который доставляется на территорию клиента. Достаточно подключить коммуникации: вода, электричество, канализация и можно жить. Монтаж на подготовленное основание занимает несколько часов. Речь идет именно о полноценном доме для круглогодичного проживания небольшой (30 кв. м + 8 кв. м терраса) площади.

Кому это может быть нужно?

Для начала для людей, для которых малая площадь (как небольшая однокомнатная квартира) является приемлемой и им нужен стильный, рациональный, комфортный дом. Зачем такой маленький дом? В мире активно развивается тенденция к рационализации жизненного пространства. Жители развитых стран все чаще стремятся приобретать малогабаритное жилье за разумные деньги вместо пожизненного ипотечного рабства. Людям зачастую не требуется большая площадь, так они живут одни или в паре, а это оплата за лишние метры, дополнительные трудозатраты на уборку и содержание. Мир становится все более глобальным, люди часто меняют место работы, город и даже страну пребывания. Малогабаритный дом не становится обузой и финансовым бременем: его можно продать и переместить другому владельцу, либо перевести в другую локацию. Дома поставляются готовыми со всем оснащением, включая посуду, мебель и бытовую технику: если клиент не является поклонником ремонтов, строительства и решением массы связанных с этими мероприятиями вопросов, то нет никакого смысла тратить на стройку силы и время. За 1,4 млн. рублей человек получает готовый дом и сразу начинает им пользоваться и это качественный дом, который будет эксплуатироваться долгие годы (срок службы от 50 лет). Применяются современные долговечные материалы в том числе импрегнированная древесина для облицовки фасадов. Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха регулирует микроклимат и температуру в доме в автоматическом режиме (можно управлять удаленно через приложение). Есть стиральная машина, микроволновая печь, холодильник, телевизор, индукционная плитка, чайник, утюг, фен, пылесос, сушилка для белья, гладильня доска, вся посуда. Пространство максимально продумано, в доме отдельная спальня, 4 полноценных спальных места, также два дополнительных на втором ярусе. Мы также занимаемся строительством и эксплуатацией собственных доходных объектов недвижимости в том числе на базе мини-коттеджей - удобство и эффективность организации дома подтверждается многими реальными отзывами наших клиентов (можно смотреть на booking.com). Дома успешно прошли зиму. В минус 25 на улице в доме очень комфортно. Аналогичного качества и оснащения дом клиенту самостоятельно дешевле построить будет непросто, поэтому также в этом нет большого смысла. Конечно, за 1,4 млн. можно возвести коробку большей площади, но там не будет ничего, и нужно будет потратить немало ресурсов на инженерные системы, отделку, мебель и оснащение. В итоге за цену, пожалуй, вдвое меньшую чем однокомнатная квартира, человек получает дом, который он может поставить, куда захочет, выбрать землю, где захочет, той площади, которая нужна или использовать ту, которая есть. Кто-то впоследствии, возможно, будет строить дом большего размера, а этот оставит как гостевой или для обслуживающего персонала.

Также дом как решение может быть интересен бизнесу и людям занимающимися услугами отдыха и гостеприимства. Дома прекрасно зарекомендовали себя как в длительном, так и в суточном формате проживания, на их основе можно быстро и гибко организовать, например, базу отдыха.

Фокусируемся не на тех кому нужен мобильный дом - это маленький рынок, а тем кому нужно решить свой вопрос и маленький стильный дом может помочь им в этом.

Что должно быть на странице?

Вероятно, потенциальным клиентам в основном не слишком интересно из чего сделан дом, гораздо важнее, что с его помощью они могут решить свои вопросы. Поэтому не стоит фокусироваться на скучной технической стороне вопроса, конечно, базовую информацию по комплектации, функциям, энергопотреблению, планировке, подготовке участка к монтажу, цене где-то нужно будет отразить, однако, акцент нужно делать на решении проблем, а также стильности экстерьера и интерьера. Где-то можно будет провести экономическое обоснование "Почему это выгодно?". Однако, основной акцент делаем на эмоции и то что такой дом иметь прикольно. При всем при этом, например, в отличие от http://www.pumpkinhouse.ru/ с действительно прикольными домами, которые, однако, стоят от 4,4 млн. рублей, мы предлагаем действительно рациональное решение. Это хороший продукт, конечно, для тех, кому это актуально. Возможно, можно будет добавить видеоролик с каким-то сюжетом, как семья, например, проводит время в нашем доме.

Конкуренты

Рынок мобильных домов достаточно невелик. Слово мобильный, на мой взгляд, вызывает не совсем правильные ассоциации - на него не стоит делать акцент. В отличие от конкурентов мы не запариваемся на продаже домов, так как постоянно получаем потоковые доходы от эксплуатации объектов недвижимости. Купили - хорошо, нет - тоже хорошо: можно сдавать. Поэтому наши дома объективно лучше и дешевле (конечно, при корректном сравнении). Щупаем рынок.

Вот сайты:

http://mobilehouse-spb.ru

http://antidomik.ru/

http://www.pumpkinhouse.ru.

http://dubldom.spb.ru/ (модульные дома)

https://holtsovhouse.ru (модульныйе дома)

Контент

Фото

https://www.dropbox.com/sh/p5ux994o4s3e7za/AAD--Xd9c9B6wvKwln8w9FBra?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/c4x5tkuy04wip9a/AABWVipPn_kyIwH2GVqgIDMHa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/c4x5tkuy04wip9a/AABWVipPn_kyIwH2GVqgIDMHa?dl=0

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=KWfzkSwtWfo

https://www.youtube.com/watch?v=LCqbxcKvZbo

Ссылки

https://www.booking.com/hotel/ru/holiday-village-limonade.ru.html

https://vk.com/public168748262

Технические требования

- Формат PSD

- Желательно, чтобы дизайн без проблем натягивался на основные конструкторы типа Tilda и Wix

- Каждый элемент дизайна в отдельном слое

- Не удалять направляющие

- Использовать стандартные шрифты, либо прилагать

- Элементы дизайна в отдельных файлах

- Ссылки и меню во всех видах