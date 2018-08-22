USA рынок, B2B 10+-1 страница Есть логотип Тектстов/материалов нет, нужно на примере чужих сайтов, линки даю Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость для ориентира
Дизайн 2х страниц сайта
На основе интерактивного прототипа необходимо разработать дизайн-макет 2 стр. сайта
Обязательные требования
- Дизайн-макет в PSD должен соотвествовать основным требованиям.
- Передаваемые файлы должны иметь осмысленное название (название страницы) и должны быть набраны латиницей
- Слои нужно группировать по папкам с соотв. названиями.
- Активные элементы (кнопки, движущиеся блоки и т.д.) должны быть разнесены по слоям и группам.
- Названия слоев и групп должны быть осмысленно названы и отражать находящиеся в них объекты.
- Шрифты, картинки, иконки должны быть приложены к макету.
Бюджет: 3000 руб
Срок: 2 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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