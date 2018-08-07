Недорогой дизайнер для редизайна интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт60 заявок317 просмотров

Нужен недорогой и смышленный дизайнер для редизайна интернет-магазина.

Общая концепция, ТЗ и прототипы есть - надо воплотить в жизнь.

Страниц всего 5

Clean Design

Сроки терпят

Жду Ваши цены/сроки/релевантные примеры работ

7 лет назад
suraj
35 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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