Недорогой дизайнер для редизайна интернет-магазина

Задача Разработать концепцию, прототип и дизайн лендинга по продаже мини-коттеджей в разрешениях 1920, 1366, 360 в формате пригодном для последующей верстки на конструкторе WIX или Tilda. Тексты напишем, их не должно быть много. Фото-видео ...