Редизайн сайта.

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Завершен22 заявки242 просмотра

Добрый день.

Необходимо сделать редизайн интернет-магазина с внесением изменений по результатам GUI тестирования.

Требуется редизайн главной и 5 внутренних страниц.

7 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$400
10 дней
Алексей пожалуй самый стрессоустойчивый дизайнер :) Большое спасибо за понимание и профессионализм. Главное чтобы клиент был доволен ;)
Спасибо Игорю за увлекательный, насыщенный событиями проект :)

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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