Нужен дизайн для мобильной версии сайта, 8 страниц, версия для планшета и смартфона
Дизайн сайта
Нужно нарисовать дизайн лендинга. Тематика-строительство деревянных домов.
По срокам - в течении суток.
Стоимость -2500 руб.
Прикрепляйте свои работы при отписке по проекту.
Подробности обсудим с кандидатом.
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