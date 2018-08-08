Требуется верстальщик для верстки мобильной версии сайта

Есть готовый сайт, с мобильной версткой. Но верстке не 1 в 1 с макетами.

Что требуется: исправить мобильную верстку согласно макетов до полного сходства. Если исправить нельзя, тогда верстать с нуля согласно макетов.

Макеты всех версий есть.

Оставляйте примерную стоимость работ и сроки.