Aquaxetine

Соболевский Aquaxetine

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SEO оптимизация, дизайн и реализация веб-сайтов

ТОП 5 Google за 3 месяца

1. Уникальный веб дизайн и его реализация

2. СЕО оптимизация веб-сайта

3. Google Adwords создание ключевых слов, сбор статистики, настройка и тд

4. Страничка и дизайн Instagram + реклама в Instagram

5. Страничка и дизайн Facebook + реклама в Facebook

 

ТОП 5 Google за 3 месяца

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Отзывы заказчиков

Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Нужно оптимизировать и продвинуть сайт по SEO в ТОП 10 Яндекс, Гугл
Хот у нас было короткое сотрудничество но я доволен работой Дениса, он справилсяс поставленной задачей как обещал. Дальше сотрудничать нам помешали обстоятельства, надеюсь что после решения смены руководства продолжим работать SEO .
Своевременная оплата, четкое ТЗ, максимальное содействия для результата. Рекомендую
Ответный отзыв
Anneorlina
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$600
10 баллов
7 лет назад
Аудит, оценка конкурентов и продвижение сайта зимней одежды в Google
Рекомендую. Составил аудит сайта- все очень доступным языком, сотрудничество начали только сегодня, а от гугла уже пришло письмо для подтверждения внесения в гугл карты. Прошлый мастер продвижения не сделал этого за 2 месяца
Сразу предложили предоплату. Рекомендую
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