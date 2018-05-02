SEO оптимизация, дизайн и реализация веб-сайтов
ТОП 5 Google за 3 месяца
1. Уникальный веб дизайн и его реализация
2. СЕО оптимизация веб-сайта
3. Google Adwords создание ключевых слов, сбор статистики, настройка и тд
4. Страничка и дизайн Instagram + реклама в Instagram
5. Страничка и дизайн Facebook + реклама в Facebook
ТОП 5 Google за 3 месяца
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
6 лет назад
Хот у нас было короткое сотрудничество но я доволен работой Дениса, он справилсяс поставленной задачей как обещал. Дальше сотрудничать нам помешали обстоятельства, надеюсь что после решения смены руководства продолжим работать SEO .
Ответный отзыв
Своевременная оплата, четкое ТЗ, максимальное содействия для результата. Рекомендую
$600
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую. Составил аудит сайта- все очень доступным языком, сотрудничество начали только сегодня, а от гугла уже пришло письмо для подтверждения внесения в гугл карты. Прошлый мастер продвижения не сделал этого за 2 месяца
Ответный отзыв
Сразу предложили предоплату. Рекомендую