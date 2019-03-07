Нужно оптимизировать и продвинуть сайт по SEO в ТОП 10 Яндекс, Гугл

Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок270 просмотров
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Оптимизировать и продвинуть сайт по предоставленному перечнюзапросов. Сайт недавно созданный

Оплата за услуги по факту. Т.е по перечню запросов оговариваем регион и по факту продвижения в этом региона происходит оплата (возможна

предоплата до 20%). 

Ссылка на сайт: https://rokkat.ru/ 

6 лет назад
Gendospon
Геннадий 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Aquaxetine
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$500
30 дней
Хот у нас было короткое сотрудничество но я доволен работой Дениса, он справилсяс поставленной задачей как обещал. Дальше сотрудничать нам помешали обстоятельства, надеюсь что после решения смены руководства продолжим работать SEO .
Своевременная оплата, четкое ТЗ, максимальное содействия для результата. Рекомендую