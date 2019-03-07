Нужно оптимизировать и продвинуть сайт по SEO в ТОП 10 Яндекс, Гугл

Оптимизировать и продвинуть сайт по предоставленному перечнюзапросов. Сайт недавно созданный

Оплата за услуги по факту. Т.е по перечню запросов оговариваем регион и по факту продвижения в этом региона происходит оплата (возможна

предоплата до 20%).

Ссылка на сайт: https://rokkat.ru/