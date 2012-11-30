Написание SEO статей

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки145 просмотров
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1. Курьерская служба доставки цветов 

2. Курьерская доставка еды и продуктов на дом

3. Курьерская служба доставки по Москве и области

4. Рассчитать стоимость курьерской доставки

5. Курьерская доставка товаров для интернет-магазинов

Тексты для сайта peshkariki.ru для клиентов, которые заказывают курьеров.

Стиль написания "продающий", если это возможно.

Это основные запросы: 1 статья - 1 запрос.

Академическая "тошнотность" должна быть на уровне 3-4%

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6 лет назад
imoveton
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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