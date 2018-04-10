SEO оптимизация сайта (музыкальная индустрия)

Требуется провести текстовый СЕО анализ с последующей оптимизацией 3-х страниц сайта и привести их к идеалу. Нужно будет править: 1. SEO-текст 2. Текстовые фрагменты 3. Анкоры исходящих ссылок 4. H1 5. TITLE Предлагаю использовать следующие сервисы для текстового анализа: rush-analytics.ru just-magic.org Возможно и другие если убедите что они ...