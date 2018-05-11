EOL_studios

Добрый день! Необходимо сверстать сайт на WP. 3 страницы (одна из которых блог, другая встроенный плеер). Примеры в приложении. Варфреймы и дизаин есть полностью.
HTML-верстканет заявок
Закрыт
6 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать сайт на WP. 3 страницы (одна из которых блог, другая встроенный плеер). Примеры в приложении. Варфреймы и дизаин есть полностью.
Добрый день! Есть сайт на английском языке, который хотелось бы оптимизировать/продвинуть в поиске по ключевым запросам. Ссылка на сайт: https://www.eolstudios.com/ Спасибо!