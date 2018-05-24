Необходимо продвинуть два интернет магазина в Яндекс и Гугл, есть опытные сотрудники готовые работать в этом направлении. Нужна консультация грамотного SEO специалиста: сделать анализ, дать рекомендации, определить направление продвижения. Важно наличие успешных проектов, свежих положительных ...
Нужно продвинуть сайт по ключевым запросом.Тематика Грузоперевозки.
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Здравствуйте. Интересуют долгосрочные отношение по сео продвижению сайтов по всем городам РФ.Работы море.НО....Нужен адекватный уверенный в своих знаниях человек.Главный нюанс предоплата,в размере 20 % от окончательной обговоренной стоимости.Остаток по факту выполненных работ. Рекомендации как порядочный заказчик готовы предоставить чтобы вы спокойно работали.По окончании работы переходим на другие города.Первый город для "Показательного выступления" город Ижевск РФ.Сайт http://dostavka-gruzov-po-rossii-izhevsk.ru/
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