Нужно продвинуть сайт по ключевым запросом.Тематика Грузоперевозки.

Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок247 просмотров
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Здравствуйте. Интересуют долгосрочные отношение по сео продвижению сайтов по всем городам РФ.Работы море.НО....Нужен адекватный уверенный в своих знаниях человек.Главный нюанс предоплата,в размере 20 % от окончательной обговоренной стоимости.Остаток по факту выполненных работ. Рекомендации как порядочный заказчик готовы предоставить чтобы вы спокойно работали.По окончании работы переходим на другие города.Первый город для "Показательного выступления" город Ижевск РФ.Сайт http://dostavka-gruzov-po-rossii-izhevsk.ru/

6 лет назад
azimut18rus
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GKMW
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$140
30 дней
Работаем с Антоном месяц.Всегда на связи.Нашли общее понимание по СЕО продвижению сайта.В данный момент продолжаем сотрудничать.
Отличный заказчик, четко ставит задачи, всегда на связи, платит без задержек. Рекомендую к работе!
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