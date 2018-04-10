Необходимо продвинуть два интернет магазина в Яндекс и Гугл, есть опытные сотрудники готовые работать в этом направлении. Нужна консультация грамотного SEO специалиста: сделать анализ, дать рекомендации, определить направление продвижения. Важно наличие успешных проектов, свежих положительных ...
Нужно провести текстовую оптимизацию 3-х страниц на сайте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется провести текстовый СЕО анализ с последующей оптимизацией 3-х страниц сайта и привести их к идеалу.
Нужно будет править:
1. SEO-текст
2. Текстовые фрагменты
3. Анкоры исходящих ссылок
4. H1
5. TITLE
Предлагаю использовать следующие сервисы для текстового анализа:
Возможно и другие если убедите что они лучше.
Цель всей затеи вывести страницы в топ 5 и выше.
Запросы и ссылки страниц вышлю кандидатам.
Интересует цена и срок выполнения.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Ищем специалистов по пиару в Интернете. Нужно продвинуть сайт строительной тематики на авторитетных площадках. Нужно распиарить проект и повысить узнаваемость бренда в глазах строителей, предпринимателей и других мужчин старше 35, связанны с промышленностью и стройками. Сколько ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать карту сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Компания занимается производством и продажей продукции для маркировки и штрих-кодирования. Этикетки, наклейки, бирки, билеты, посадочные талоны, расходные материалы для весов самообслуживания, термо и термо-трансферных принтеров. В связи с этим необходимо наполнение страниц сайта ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение сайта в первую 10-ку поисковой системы Yandex, Google по ключевым словам.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Продвижение сайта по ключевым запросам.http://xn-----dlcdkacldkv1ardheiddej5c1o.xn--p1ai/Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Разместить 15 текстов (уже написаны), на всех страницах сайта (их порядка 30) прописать keywords, description, title, выделить жирным ключевые слова в тексте, сделать внутреннюю перелинковку. Где нужно добавить ключевые слова, где нужно убрать. Сайт http://mac4ever.ru/ От вас ИТОГОВАЯ ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен специалист по SEO, который уже имел дело с зарубежными рынками и знает английский. Задачи: [list][*]Оценить и подобрать сайты в соответствии с заданными критериями [*] Cпланировать ссылочную стратегию [*] Анализ и поиск ссылочных доноров [*] Написание комментариев и размещение ссылок на форумах, блогах, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создать сайт визитку и продвижение этого сайтаПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно продвигать сайт dom-v-arendy.ru и 10-15 поддоменов. основной сайт сейчас в топе по всем запросам. CРАЗУ П[ИШИТЕ ЦЕНЫ, ЗА ГЛАВНЫЙ САЙТ И ПОДДОМЕНЫПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 лет назад