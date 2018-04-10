Нужно провести текстовую оптимизацию 3-х страниц на сайте.

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок141 просмотр
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Требуется провести текстовый СЕО анализ с последующей оптимизацией 3-х страниц сайта и привести их к идеалу.

Нужно будет править:

1. SEO-текст

2. Текстовые фрагменты

3. Анкоры исходящих ссылок

4. H1

5. TITLE

Предлагаю использовать следующие сервисы для текстового анализа:

rush-analytics.ru

just-magic.org

Возможно и другие если убедите что они лучше.

Цель всей затеи вывести страницы в топ 5 и выше.

Запросы и ссылки страниц вышлю кандидатам.

Интересует цена и срок выполнения.

6 лет назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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