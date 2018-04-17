Оптимизировтаь веб-сайт

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Разместить 15 текстов (уже написаны), на всех страницах сайта (их порядка 30) прописать keywords, description, title, выделить жирным ключевые слова в тексте, сделать внутреннюю перелинковку. Где нужно добавить ключевые слова, где нужно убрать.

Сайт http://mac4ever.ru/

От вас ИТОГОВАЯ ЦЕНА и срок. Срок не более 3-х дней

6 лет назад
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
crydon32rus
Владислав 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Работой Владислава очень довольна! Всегда на связи, очень ответственно подошел к выполнению задачи, сделал все качественно и в минимальные сроки. Обязательно будем сотрудничать еще!)
Хороший заказчик: своевременная оплата, четкое ТЗ и бонусная доплата после выполнения. Приятно было поработать.Спасибо!