Оптимизировтаь веб-сайт

Разместить 15 текстов (уже написаны), на всех страницах сайта (их порядка 30) прописать keywords, description, title, выделить жирным ключевые слова в тексте, сделать внутреннюю перелинковку. Где нужно добавить ключевые слова, где нужно убрать.

Сайт http://mac4ever.ru/

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