Сделать карту сайта.

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки170 просмотров
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Нужно сделать карту сайта.

6 лет назад
Igor_B_163
55 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Paleach
Сергей 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$14
1 день
Работа по моему заданию по созданию карты сайта данным специалистом была сделана в очень короткие сроки. Предоставлен качественный и полный отчёт мне по выполненной им работе. По стоимости - очень демократично. Мне была предоставлена расширенная консультация по вопросам SEO. За что огромное спасибо Сергею. Остаётся порекомендовать данного специалиста другим заказчикам, которые будут посещать настоящий сайт в поисках исполнителя по работам над их сайтами, по SEO продвижению.
Благодарю за отзыв Игоря. В свою очередь скажу, что было легко и приятно с ним работать. Всегда бы были такие клиенты. Смело рекомендую данного клиента всем фрилансерам.
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