Igor_B_163

Игорь Igor_B_163

 
57 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Paleach
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Сделать карту сайта.
Благодарю за отзыв Игоря. В свою очередь скажу, что было легко и приятно с ним работать. Всегда бы были такие клиенты. Смело рекомендую данного клиента всем фрилансерам.
Работа по моему заданию по созданию карты сайта данным специалистом была сделана в очень короткие сроки. Предоставлен качественный и полный отчёт мне по выполненной им работе. По стоимости - очень демократично. Мне была предоставлена расширенная консультация по вопросам SEO. За что огромное спасибо Сергею. Остаётся порекомендовать данного специалиста другим заказчикам, которые будут посещать настоящий сайт в поисках исполнителя по работам над их сайтами, по SEO продвижению.
Ответный отзыв
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать расширенный сниппет на страницу сайта
Благодарю за отзыв, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Дмитрий исполнил мою заявку в полном соответствии с моим тех.заданием. Работа исполнена и качественно и в сокращённый срок. Выражаю ему свою благодарность. Всем рекомендую данного специалиста.
Ответный отзыв