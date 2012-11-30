Сделать корректировки на сайте lie-to-me.org

Необходимо продвинуть два интернет магазина в Яндекс и Гугл, есть опытные сотрудники готовые работать в этом направлении. Нужна консультация грамотного SEO специалиста: сделать анализ, дать рекомендации, определить направление продвижения. Важно наличие успешных проектов, свежих положительных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
А. Проработать семантическое ядро и при необходимости увеличить количество информационных страниц на сайте– степень влияния на SEO – 10 из 10
Б. Переработать тайтлы и метатеги - степень влияния на SEO – 9 из 10
В. Поправить индексацию сайта и устранить дубли страниц – 9 из 10
Д. Добавить микроразметку– 7 из 10
Е. Повысить авторитет сайту- 6 из 10
Ж. Увеличить количество обратных ссылок– 4 из 10
Сайт в индексе поисковых систем имеет 74 страницы (Yandex) и 96 (Google), присутствуетбольшой разброс.
Редиректы страниц с wwwна без www, с «/» на без «/»не настроены.
Микроразметка (OpenGraph, Schema.org)на сайте отсутствует. Для усиления SEO-эффекта еенеобходимо добавить в соответствии с международными стандартами.
Заголовки, метаописания и метатеги необходимо оптимизировать под поиск. Они должны бытьуникальны для каждой страницы. Это крайне важный фактор для продвижения в поисковых
машинах. Атрибуты alt и title у картинок присутствуют.
По половине важных запросов сайт не выходит в ТОП100. Среди регионов выдача лучше вКазани. Видимость лучше в Яндекс, чем в Google. Необходимо проработать и расширить
семантическое ядро по виду деятельности, продукции, региону. Выделить 100 ключевых слов,
по которым в дальнейшем будет продвигаться сайт. Определить релевантность страниц сайта в
соответствии с ключевыми словами и оптимизировать эти страницы.
В результате можно улучшить видимость сайта и увеличить поисковый трафик на сайт по
продвигаемым ключевым запросам.
Таблица по ссылке https://prnt.sc/j49poo
В настоящее время зафиксировано 335 обратных ссылок. Рекомендуется увеличить количествообратных ссылок на сайт. Также необходимо исключить неестественный рост ссылочной массы
и не использовать биржи ссылок для снижения риска получения бана от поисковых машин.
Прирост ссылок должен быть естественным, например, через партнеров, социальные сети либо
популярные и отраслевые СМИ.
Домен зарегистрирован 30.11.2012 года (возраст: 5 лет 26 дней). Уровень доверия 4 из 10 сучетом роста. Уровень международного авторитета 19 из 100.В международном сервисе Web of
Trust (WOT)оценки не имеет. Авторитет сайта низкий, необходимо наращивать.
Доверие к сайту со стороны каталогов
Сайт отсутствует в Яндекс. Каталог, Yahoo! Directory, Trust Directory, Маил. Каталог.
Проиндексирован директорией Webarchive. Для усиления эффекта необходимо добавить сайт в
ряд доверительных и отраслевых международных каталогов.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Интересуют долгосрочные отношение по сео продвижению сайтов по всем городам РФ.Работы море.НО....Нужен адекватный уверенный в своих знаниях человек.Главный нюанс предоплата,в размере 20 % от окончательной обговоренной стоимости.Остаток по факту выполненных работ. Рекомендации как порядочный ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется увеличить количество посетителей на сайт, специализирующийся на тяжелой музыке. Сайту 1.5 года. Постоянно обновляется, имеет большую базу, уникальный дизайн и восторженные отзывы от посетителей. Не требуется каких то гигантских усилий и телодвижений. Просто хотелось ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно 800 уникальных, заинтересованных посетителей на https://goo.gl/YSwVVQ, которые погуляют по сайту минуту-другуюПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен специалист, который сможет продвигать наши услуги (дизайн интерьера) в сети ЛинкедИн. Мы находимся в Киеве, работать можно удаленно.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу специалиста. Работы и оптимизация были проведены при создании сайта по ремонту грузовых авто(СТО), но сейчас сайт то не выдает, то в конце списка. Можно ли сделать, чтоб сайт выдавало перед 2gis и порталами? Если ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть сайт на английском языке, который хотелось бы оптимизировать/продвинуть в поиске по ключевым запросам. Ссылка на сайт: https://www.eolstudios.com/ Спасибо!Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется провести текстовый СЕО анализ с последующей оптимизацией 3-х страниц сайта и привести их к идеалу. Нужно будет править: 1. SEO-текст 2. Текстовые фрагменты 3. Анкоры исходящих ссылок 4. H1 5. TITLE Предлагаю использовать следующие сервисы для текстового анализа: rush-analytics.ru just-magic.org Возможно и другие если убедите что они ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем специалистов по пиару в Интернете. Нужно продвинуть сайт строительной тематики на авторитетных площадках. Нужно распиарить проект и повысить узнаваемость бренда в глазах строителей, предпринимателей и других мужчин старше 35, связанны с промышленностью и стройками. Сколько ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать карту сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад