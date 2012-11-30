Сделать корректировки на сайте lie-to-me.org

А. Проработать семантическое ядро и при необходимости увеличить количество информационных страниц на сайте– степень влияния на SEO – 10 из 10

Б. Переработать тайтлы и метатеги - степень влияния на SEO – 9 из 10

В. Поправить индексацию сайта и устранить дубли страниц – 9 из 10

Д. Добавить микроразметку– 7 из 10

Е. Повысить авторитет сайту- 6 из 10

Ж. Увеличить количество обратных ссылок– 4 из 10

Сайт в индексе поисковых систем имеет 74 страницы (Yandex) и 96 (Google), присутствуетбольшой разброс.

Редиректы страниц с wwwна без www, с «/» на без «/»не настроены.

Микроразметка (OpenGraph, Schema.org)на сайте отсутствует. Для усиления SEO-эффекта еенеобходимо добавить в соответствии с международными стандартами.

Заголовки, метаописания и метатеги необходимо оптимизировать под поиск. Они должны бытьуникальны для каждой страницы. Это крайне важный фактор для продвижения в поисковых

машинах. Атрибуты alt и title у картинок присутствуют.

По половине важных запросов сайт не выходит в ТОП100. Среди регионов выдача лучше вКазани. Видимость лучше в Яндекс, чем в Google. Необходимо проработать и расширить

семантическое ядро по виду деятельности, продукции, региону. Выделить 100 ключевых слов,

по которым в дальнейшем будет продвигаться сайт. Определить релевантность страниц сайта в

соответствии с ключевыми словами и оптимизировать эти страницы.

В результате можно улучшить видимость сайта и увеличить поисковый трафик на сайт по

продвигаемым ключевым запросам.

Таблица по ссылке https://prnt.sc/j49poo

В настоящее время зафиксировано 335 обратных ссылок. Рекомендуется увеличить количествообратных ссылок на сайт. Также необходимо исключить неестественный рост ссылочной массы

и не использовать биржи ссылок для снижения риска получения бана от поисковых машин.

Прирост ссылок должен быть естественным, например, через партнеров, социальные сети либо

популярные и отраслевые СМИ.

Домен зарегистрирован 30.11.2012 года (возраст: 5 лет 26 дней). Уровень доверия 4 из 10 сучетом роста. Уровень международного авторитета 19 из 100.В международном сервисе Web of

Trust (WOT)оценки не имеет. Авторитет сайта низкий, необходимо наращивать.

Доверие к сайту со стороны каталогов

Сайт отсутствует в Яндекс. Каталог, Yahoo! Directory, Trust Directory, Маил. Каталог.

Проиндексирован директорией Webarchive. Для усиления эффекта необходимо добавить сайт в

ряд доверительных и отраслевых международных каталогов.