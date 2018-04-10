Раскрутить сайт.

Ищу специалиста. Работы и оптимизация были проведены при создании сайта по ремонту грузовых авто(СТО), но сейчас сайт то не выдает, то в конце списка. Можно ли сделать, чтоб сайт выдавало перед 2gis и порталами? Если да то сколько это будет стоить и сколько займет времени? Речь идет о Google.