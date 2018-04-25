MaksymS

Максим Столович MaksymS

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Честен с клиентами. Специализируюсь на сайтах под ключ.

  • Написать код JS

    Нужно, чтоб в последующем графики могли настраиваться из админки. Шапка, бары слева и справа есть, нужно сделать только плитки(см. приложение)

    JavaScript
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Раскрутить сайт.

    Ищу специалиста. Работы и оптимизация были проведены при создании сайта по ремонту грузовых авто(СТО), но сейчас сайт то не выдает, то в конце списка. Можно ли сделать, чтоб сайт выдавало перед 2gis и порталами? Если ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад