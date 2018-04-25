Нужно, чтоб в последующем графики могли настраиваться из админки. Шапка, бары слева и справа есть, нужно сделать только плитки(см. приложение)
Прикладное ПО1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Нужно, чтоб в последующем графики могли настраиваться из админки. Шапка, бары слева и справа есть, нужно сделать только плитки(см. приложение)
Ищу специалиста. Работы и оптимизация были проведены при создании сайта по ремонту грузовых авто(СТО), но сейчас сайт то не выдает, то в конце списка. Можно ли сделать, чтоб сайт выдавало перед 2gis и порталами? Если ...