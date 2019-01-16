a1287

Камиль Ахметшин a1287

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$219
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
XenyaGhalbraith
Ксения 
26 летСловения
6 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Качественно оформление объявления по направлению маркетингового
Все хорошо
Отлично справились!
Ответный отзыв
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Рерайт рекламного объявления 1000 символов
Работа прошла хорошо. Рекомендую Камиля для сотрудничества.
Все супер,спасибо!
Ответный отзыв
evzmeniy
Евгений 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Доработать дизайн сайта,до профессионального уровня.
Рекомендую
Все супер,спасибо!
Ответный отзыв
Gigabooster
Владимир 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Разместить объявления на сайте 1$ - 2 объявления
Отличный Заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо,справились отлично
Ответный отзыв
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$60
10 баллов
5 лет назад
СЕО Текст для сайта каталога
Сотрудничество прошло успешно. Камиль всегда на связи, оплата произведена вовремя и в полном объеме.
Все хорошо, спасибо за работу
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