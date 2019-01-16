Доработать дизайн главной страницы сайта,до профессионального уровня. www.findin.info Немного переделать логотип.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Скопировать сайтВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Перевод на сайте наподобие GTranslate только со своим профессиональным переводом. В идеале встраиваемый одним скриптом.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Разместить объявления на сайте 1$ - 2 объявления Всего 20.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать отзыв для страницы facebook,по оплате 10 руб. Оплата Яндекс или qiwi с российским номером.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Написать отзыв для страницы facebook,по оплате 10 руб. Оплата Яндекс или qiwi с российским номером.Завершен5 лет назад
Настроить автоматическое ежедневное размещение постов в Facebook Три аккаунта по 40 постов ежедневно. Три разных поста.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Зарегестрировать аккаунт фирмы в соц.сети,разместить обложку и контактные данные. Оплата 200р.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт5 лет назад
Разместить на сайте информацию текст,картинки,сайт на htmlНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Наполнение одной страницы контентом. Подобрать 2 слайда на главную. Создать аккаунты в соц.сетях с обложкой,контактными данными странице.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать переключатели слайдов на сайте,добавить 1 слайд и возможность добавления слайдов(можно просто заккоментировать новые),добавить или включить всплывающее меню(оно предусмотрено на сайте.) http://vh191002.eurodir.ruВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать текст для сайта IT и рекламных услуг. Небольшое колличество по объему. 125 р. - 1000 знаковЗакрыт5 лет назад
СЕО Текст для сайта каталога. Главная,8 категорий,3 новости Для 12 страниц.Завершен5 лет назад
Подобрать текст,картинки,иконки,убрать ненужные элементы на wordpress шаблоне. Для 3ех языков.Два языка добавить технически. 3 страницы в шаблоне. Оплата 100 долларов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Дописать текст для сайт турагенства в Турции 8000 знаковКопирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
Написание текста для сайта по услугам создания сайтов 15000 знаков.Завершен5 лет назад
Рерайт 1 рекламного объявления для агенства недвижимости 1000 символов Оплата 125р.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Работы на html/css сайте,добавить ссылки,страницы,вместо обычного фона поставить,подредактировать картинки. Разширить блоки,найти несколько фото и т.п. Постоплата 1000 р.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Доработать дизайн логоиипаЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрыт5 лет назад
Дописать текст для сайта турфирмы,к каждой новой странице нужно будет подобрать фото. Основное направление фирмы спортивный туризм,заполнение отелей со спортивным инвентарем,стадионами и т.п. http://vh191002.eurodir.ru Для страницы о нас нужно написать около 2000 знаков http://vh191002.eurodir.ru/about-us.php В турах добавить города http://vh191002.eurodir.ru/tours.php Каппадокия Стамбул,Бодрум,Мармарис. Добавить ...Завершен4 года назад