XenyaGhalbraith

Ксения XenyaGhalbraith

 
26 летСловения/Любляна
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Качественно оформление объявления по направлению маркетингового
Отлично справились!
Все хорошо
Ответный отзыв
ivlonov
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Изменить дизайн блока меню, кнопки и т.д.
Работа выполнена в срок, испольнитель предложил несколько вариантов. Рекомендую.
Спасибо большое Дмитрию за заказ. Приятный в работе заказчик. Оплата сразу после сдачи. Рекомендую.
Ответный отзыв
MaryaAl
Мария 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн лендинга
Рекомендую Ксению, как ответственного исполнителя. Всегда была на связи, не пропадала. Все правки сразу же вносились. В некоторых моментах по дизайну советовала как и что сделать правильнее. Все понравилось. Советую!
Хороший заказчик, были все время на связи, правки вносились по существу. Буду рада еще посотрудничать.
Ответный отзыв
sid4014
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн лендинг сайта
Не первое сотрудничество, все на высшем уровне, рекомендую.
Отличный заказчик, всем советую!
Ответный отзыв
mwano_a
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Me&Doc
Спасибо Ксении за работу! Очень довольны, еще будем заказывать.
Хороший заказчик, приятный в общении, правки все по делу, оплата сразу! Спасибо за заказ
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$7/час
#499
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
#343