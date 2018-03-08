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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Отлично справились!
Ответный отзыв
Все хорошо
$20
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена в срок, испольнитель предложил несколько вариантов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо большое Дмитрию за заказ. Приятный в работе заказчик. Оплата сразу после сдачи. Рекомендую.
$80
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую Ксению, как ответственного исполнителя. Всегда была на связи, не пропадала. Все правки сразу же вносились. В некоторых моментах по дизайну советовала как и что сделать правильнее. Все понравилось. Советую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, были все время на связи, правки вносились по существу. Буду рада еще посотрудничать.
$30
10 баллов
6 лет назад
Не первое сотрудничество, все на высшем уровне, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем советую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Ксении за работу! Очень довольны, еще будем заказывать.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятный в общении, правки все по делу, оплата сразу! Спасибо за заказ
Дизайн сайтов
3 отзыва
$7/час
#499
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
#343