Оформить буклет с текстом в пдф и сверстать тоже самое в электронном письме. Текст и и цветовую гамму, тематику расскажу в личку.
Верстка полиграфии1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Оформить буклет с текстом в пдф и сверстать тоже самое в электронном письме. Текст и и цветовую гамму, тематику расскажу в личку.
Разработать дизайн сайта для ICO, исходники предоставлю в личку
Добрый день. Требуется разработать дизайн лендинг сайта для проекта. Есть небольшое ТЗ, покажу пару примеров "хотелок". Также есть разработанная цветовая концепция вокруг которой нужно будет выстроить дизайн.