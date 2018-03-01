sid4014

Илья sid4014

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

XenyaGhalbraith
Ксения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн лендинг сайта
Отличный заказчик, всем советую!
Не первое сотрудничество, все на высшем уровне, рекомендую.
Ответный отзыв
AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$220
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн сайта для ICO
Понравилось работать с Ильей. Задание было написано хорошо. Нужная информация по проекту предоставлялась оперативно. Оплата также без промедлений. Рекомендую.
Качественное сопровождение выполнения проекта, точно в обговоренные сроки. Дизайн попал в точку. Рекомендую.
Ответный отзыв
XenyaGhalbraith
Ксения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Оформить буклет с текстом
Очень хороший заказчик! Предоставлено хорошее, понятное ТЗ. Приятный в общении, постоянно были с друг другом на связи. Всем советую!
Все быстро, коммуникация была постоянной и приходили ответы фактически сразу, даже не смотря на позднее время. По дизайну практически было в "точку" с первого раза. Советую остальным.
Ответный отзыв