ivlonov

Дмитрий ivlonov

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

TwinkleBy
Байрам 
24 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Требуется поправить верстку с элементами дизайна.
CSS
Все хорошо
Исполнитель справился с заданием, выполнял все правки и просьбы, всегда был на связи. Рекомендую!!!!
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XenyaGhalbraith
Ксения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Изменить дизайн блока меню, кнопки и т.д.
Спасибо большое Дмитрию за заказ. Приятный в работе заказчик. Оплата сразу после сдачи. Рекомендую.
Работа выполнена в срок, испольнитель предложил несколько вариантов. Рекомендую.
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vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Все как и раньше - никаких проблем с оплатой, она моментальная. Четкое ТЗ не оставляющее вопросов.
Уже давно работаем, и каждый заказ выполняется безупречно. Рекомендую!
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dsprado
Антон 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
$10
10 баллов
7 лет назад
Создать банер
Хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель
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eylanbekov
Фикрет 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Поправить верску сайта
Общительный и адекватный работодатель. Всем советую!
Все сделал быстро и не дорого
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