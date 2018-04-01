Требуется обновление дизайна. Без верстки. только дизайн.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно поменять цвета в файле css и main.tpl, сменить некоторые элементы дизайна.Завершен6 лет назад
Здравтвуйте! Задача простая, нужно сделать что бы вылетала капча после нажатия определенной кнопки, если успешно пройдена, то соответсвенно был переход далее.Завершен6 лет назад
Требуется сделать аватарку с текстом "Смотри, я худая" Сверху над текстом какой нибудь логотип, может силуэт женской фигуры, может вообще что-то нетральное(на вкус дизайнера) Фон нежный цвет, однотонный скорее всего.Баннеры30 заявокЗакрыт7 лет назад
Грубо говоря даю ссылку надо взять там дизайн, и поставить мне, сайты что я буду давать аналогичны моему, но дизайн чуть другой.HTML-верстка18 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача такая: Нарисовать банер в 2х размерах. Не очень сложный. размеры баннера: Высота 100px, ширина 850px, 2мб. Высота 160px, ширина 600px, 2мб.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте нужно внести небольшие правки в верстке, не корректно отображается заголовок сайта(не в том месте)Завершен7 лет назад
Требуется спарсить систему оплаты allpay.kz и прикрутить к действующему боту(продавцу цифровых ключей)(сейчас работает на киви) нужно сделать на allpay.kzВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется написать скрипт авто-обменника на block.ioЗавершен7 лет назад
Нужно прикрктить прием wmu к сайту, что-бы работало без персанального сертификата и оплата проходила с терминаловЗавершен7 лет назад
Требуется анимированый gif банер 3 заставки Подробнее в ЛС Выберу того кто предложит не высокую цену и сипатичный дизайн.Баннеры17 заявокЗакрыт7 лет назад
qiwi.com/api Нужен скрипт перевода средств с помощью токена. Вот что должно быть в результате. 1. Окно ввода токена(при вводе токена показывается баланс) 2. Выбор валюты 3. Окно ввода суммы перевода ...Завершен7 лет назад
Перестала работать проверка оплаты киви, нужно поправить.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Класс оплаты прикручен сейчас к боту, проверяет пришла ли оплата за электронный товар. Сейчас перестал проверять, надо поправить, и сменить валюту, сейчас рубли, поставить нужно теньге.Завершен7 лет назад
На малых экранах кнопка меню(навигация) отображается не корректно, нужно исправить. Скрипт на php+bootstrapЗавершен7 лет назад
deluxebot.ga Заказали редизайн сайта, требуется заменить старый на новый.HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
deluxebot.ga Требуется изменить дизайн верхней панели навигации, кнопки меню, иконки(сейчас там силуэт города) и фоны.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
http://deluxebot.ga Этому сайту нужно нарисовать сменить дизайн(Верхняя панель навигации, кнопки), колонки(где сейчас написаны города и т.д.) и другие элементы дизайна. Доверюсь вкусу дизайнера.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад