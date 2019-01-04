TwinkleBy

Байрам TwinkleBy

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
HTML5/CSS3/JS(JQuery)/Bootstrap/Wordpress

Обо мне: Добрый день, меня зовут Байрам, я являюсь веб разработчиком и это мой основной вид деятельности (не подработка и не просто хобби). По профессии я техник-программист.

Качественная HTML верстка. Работа с Wordpress.

- валидный и семантичный код

- flexbox

- Bootstrap

- кроссбраузерность

- работа с jQuery

- четкое соблюдение сроков

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Отзывы заказчиков

ivlonov
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Требуется поправить верстку с элементами дизайна.
CSS
Исполнитель справился с заданием, выполнял все правки и просьбы, всегда был на связи. Рекомендую!!!!
Все хорошо
Ответный отзыв
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Сверстать PSD
Все отлично! Байрам быстро и качественно справился с работой!
Дмитрий всегда онлайн, понятно ставит задачи и оплата производится вовремя и заранее оговоренной сумме. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв