HTML5/CSS3/JS(JQuery)/Bootstrap/Wordpress

Обо мне: Добрый день, меня зовут Байрам, я являюсь веб разработчиком и это мой основной вид деятельности (не подработка и не просто хобби). По профессии я техник-программист.

Качественная HTML верстка. Работа с Wordpress.

- валидный и семантичный код

- flexbox

- Bootstrap

- кроссбраузерность

- работа с jQuery

- четкое соблюдение сроков