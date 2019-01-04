HTML5/CSS3/JS(JQuery)/Bootstrap/Wordpress
Обо мне: Добрый день, меня зовут Байрам, я являюсь веб разработчиком и это мой основной вид деятельности (не подработка и не просто хобби). По профессии я техник-программист.
Качественная HTML верстка. Работа с Wordpress.
- валидный и семантичный код
- flexbox
- Bootstrap
- кроссбраузерность
- работа с jQuery
- четкое соблюдение сроков
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
CSS
Исполнитель справился с заданием, выполнял все правки и просьбы, всегда был на связи. Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
Все хорошо
$2
10 баллов
6 лет назад
Все отлично! Байрам быстро и качественно справился с работой!
Ответный отзыв
Дмитрий всегда онлайн, понятно ставит задачи и оплата производится вовремя и заранее оговоренной сумме. Рекомендую для сотрудничества!