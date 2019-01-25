KaterinaKulikova

Екатерина KaterinaKulikova

 
30 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов и лендингов

Привет! Я создаю user friendly  веб-дизайн,  графику,  дизайн презентаций в различных форматах,  баннеры и слайдеры. Если Вам нужен продуманный и запоминающийся дизайн - обращайтесь ко мне :)  

Skype : katerinakulikova777

Viber/ Telegram : +375255179683 

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
tanyaty
Таня 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-3)
$23
10 баллов
5 лет назад
Нужен дизайн сайта
Советую, все сделано быстро и качественно! Надеюсь на дальнейшую работу. Спасибо
Спасибо, с вами было приятно работать. Четко поставленная задача была + оплата в срок, всегда на связи. Спасибо за интересный проект. Рекомендую :)
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a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Подобрать текст,картинки на wordpress шаблоне. Для 3ех языков.
Спасибо за работу,все сделано качественно,всегда на связи.
Порядочный заказчик, также всегда на связи был и хорошо объяснял задачи,отвечал на малейшие вопросы. Рекомендую!
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