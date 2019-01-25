Дизайн сайтов и лендингов
Привет! Я создаю user friendly веб-дизайн, графику, дизайн презентаций в различных форматах, баннеры и слайдеры. Если Вам нужен продуманный и запоминающийся дизайн - обращайтесь ко мне :)
Skype : katerinakulikova777
Viber/ Telegram : +375255179683
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Портфолио
- Одностраничный сайт для кофейни136 просмотров
- Лендинг для йога студии246 просмотров
- Сайт студии дизайна187 просмотров
Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
5 лет назад
Советую, все сделано быстро и качественно! Надеюсь на дальнейшую работу. Спасибо
Ответный отзыв
Спасибо, с вами было приятно работать. Четко поставленная задача была + оплата в срок, всегда на связи. Спасибо за интересный проект. Рекомендую :)
$100
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за работу,все сделано качественно,всегда на связи.
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, также всегда на связи был и хорошо объяснял задачи,отвечал на малейшие вопросы. Рекомендую!